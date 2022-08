Essay zum Urlaubsziel – Und immer wieder die Bretagne Unsere Autorin verbringt ihre Ferien seit 32 Jahren am gleichen Ort in Frankreich. Das gilt als wenig einfallsreich, hat aber seine Reize. Ein Plädoyer für Rituale, Routine – und dazu eine goldene Regel. Christine Richard

Sehnsuchtsort: Ein Haus auf einer Küstenlandschaft in Plougrescant bei Tréguier in der Bretagne. Foto: Alamy Stock Photo

Kürzlich beim Coiffeur. Gesprächsthema war, was sonst, die letzte Ferienreise. «Und Sie waren wieder in der Bretagne», meinte meine Coiffeuse. Was soll ich sagen? Ja, es war wieder die Bretagne. Wie seit 32 Jahren. Keine Städtetour, keine Kreuzfahrt, kein Gipfelsturm, keine Wohnmobil-Zwängerei, getarnt als Freiheitsversprechen. Nichts davon.