Vor meinem Fenster liegt die Seebahnstrasse, und weiter weg schreit ein Zug Richtung Süden. An den Bäumen sind die Äste knorrige, dunkle Finger alter Frauen. Sie fingern im Wind. Dunkel und alt. Ächzend. Und vier Männer in leuchtenden Anzügen hängen an den Bäumen, schneiden die Äste, lassen sie fallen. Sie krachen auf den Asphalt. Und das Warten, bis ein Frühling kommt.

Jemand schrieb mir heute eine Nachricht: Wenn auch vieles unsicher sei in dieser Zeit, der Frühling komme bestimmt. Ganz bestimmt, sage ich zur alten Landschaft vor dem Fenster. Drei junge Männer gehen in ihr und an meinem Fenster vorüber. Sie spucken einer nach dem anderen vor sich hin, auf den Boden. Immer knapp vor die eigenen Füsse, immer wieder, ich schaue ihnen dabei zu. Einer nach dem anderen.