Neuseeland – Philippinen

Und wenn wir schon bei den Überraschungen sind: Wir haben die nächste!

Die Philippinen schlagen tatsächlich Neuseeland. Eben erst ging das Spiel zu Ende, es brechen alle Dämme, weil es für die Asiatinnen der erste Sieg an einer WM überhaupt ist, sie gewinnen 1:0.

Die Schweizerinnen könnten sich das Weiterkommen mit einem Sieg gegen Norwegen also fast schon sichern. Fast, weil es auch dann noch möglich wäre, dass die Schweiz, die Philippinen und Neuseeland auf sechs Punkte kommen könnten. Das wird also eine ganz spannende Sache in dieser Gruppe.

Aber eben, dafür bräuchte es einen Sieg gegen Norwegen und den gibts sicher nicht einfach so.