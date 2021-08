Die Zukunft der Arbeitswelt – Und manchmal fallen Drohnen vom Himmel Der französische Regisseur Bruno Podalydès wollte mit «Les 2 Alfred» in die Zukunft blicken – fand aber viel Gegenwärtiges. Matthias Lerf

Ständig am Bildschirm: Denis Podalydès (Mitte) – den Bruder des Regisseurs – hat es in ein Grossraumbüro verschlagen. Im Vordergrund die zwei Alfreds aus dem Titel, deren Geheimnis der Film ebenfalls lüftet. Foto: Xenix

Offenes Büro mit viel Grün. Ferien beziehen, so viel man will. Und den Lohn gleich selbst festlegen. So stellt sich der französische Regisseur Bruno Podalydès die Zukunft der Arbeitswelt vor. Und musste dann feststellen: Sie ist längst da.

Podalydès ist ein Komödien-Routinier, in Filmen wie «Adieu Berthe» (2012) arbeitet er aus Alltagssituationen stets die grösstmögliche Absurdität heraus. «Dieses Mal wollte ich richtig in die Zukunft schauen», erzählt der 60-jährige Regisseur. Dann kam Covid. «Und als der Film dann endlich ins Kino kam, musste ich feststellen, dass vieles bereits von der Realität eingeholt worden war.»