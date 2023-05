Vor Stichwahl in der Türkei – Und nun, Herr Kilicdaroglu? Zu links, zu liberal – eventuell auch zu alevitisch: Der Erdogan-Herausforderer hat konservative, nationalistische Wähler abgeschreckt. Die Opposition hadert. Raphael Geiger aus Istanbul

Am Wahltag herrschte noch Optimismus: Kemal Kilicdaroglu inmitten von Parteifreunden am Sonntag in Ankara. Foto: AFP

In der Woche danach fühlt sich die Türkei an wie ein ganz normales Land. Still blieb es in der Wahlnacht, still ist es jetzt. Wüsste man nicht, dass vor drei Tagen die wichtigsten Wahlen der jüngeren Geschichte stattfanden, man würde es nicht merken. Wichtigste Wahlen? Das hätten sie werden können.