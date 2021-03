Hinter der Plexiglasscheibe steht die Kioskfrau, mein Gesicht spiegelt sich in der Scheibe und legt sich so auf ihr Gesicht. Ihre Fingernägel sind nicht lackiert. Was ist passiert?, frage ich. Sie wisse es nicht, sagt sie, sie wisse es nicht, und betrachtet ihre nicht lackierten, weisslich rosaroten Fingernägel. Sie habe sich heute früh erhoben, wie sie es immer tue, erst das linke, dann das rechte Bein aus dem Bett, die Füsse abgesetzt, noch einmal über das Elefantenmuster der Bettwäsche gestrichen, aus dem Fenster auf den Idaplatz geschaut, die Marseillaise gesummt und den Traum an der Bettdecke abgestrichen.

