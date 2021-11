Aus dem Bezirksgericht Zürich – Und plötzlich habe er im Drogenrausch mit einem Panther gekämpft Ein heute 41-jähriger Brasilianer muss sich gegen den Vorwurf verteidigen, vor zwei Jahren den Coiffeur von Fussballstar Ronaldo ermordet zu haben. Thomas Hasler

Der Polizeieinsatz im November 2019 in Zürich-Albisrieden. Foto: Stefan Hohler

Der Fall, der sich im November 2019 in einem Hotel in Albisrieden ereignete, erinnert fatal an ein Tötungsdelikt in Küsnacht, das Ende 2014 für Aufsehen sorgte. Damals sprach man von einer Bluttat, die ein «monströses Ausmass an Gewalt» offenbart und bei der «der Wahnsinn Regie geführt» habe. Die gleichen Vokabeln muss man auch für die Tötung des 40-jährigen Portugiesen verwenden.

Der Beschuldigte, ein heute 41-jähriger Brasilianer, und das Opfer kannten sich bereits seit einiger Zeit und hatten sich – nicht zum ersten Mal – Anfang November 2019 über eine Dating-App verabredet. Am frühen Morgen ging es aufs Hotelzimmer des Portugiesen. Fest steht, dass es dort zu Sex und Drogenkonsum kam und dass die Putzfrau Stunden später eine grausam zugerichtete Leiche fand.