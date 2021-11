Neue Corona-Massnahmen – Und plötzlich handelt der Bundesrat wieder Abwarten und beobachten, beobachten und abwarten. Das war der Bundesrat vor der Abstimmung über das Covid-Gesetz. Nach der Abstimmung sagt der Bundesrat: «Damit nicht wertvolle Zeit verloren geht, muss jetzt gehandelt werden!» Philipp Loser Hans Brandt David Sarasin Beni Gafner

Plötzlich muss alles schnell gehen. Die Bundesräte Alain Berset und Guy Parmelin. Foto: Keystone

Der letzte Novembertag des Jahres 2021. In Griechenland gilt jetzt eine Impfpflicht für über 60-Jährige. In Wien wird die Höhe der Busse für Nichtgeimpfte bestimmt: 3600 Euro. In Hamburg dürfen Ungeimpfte nicht mehr überall einkaufen, und in Berlin denkt die neue Bundesregierung sehr laut und sehr ernsthaft über eine Impfpflicht für alle nach.

Und in der Schweiz?

«Wir machen einfach Realpolitik.» Bundespräsident Guy Parmelin

Es spricht Guy Parmelin, es ist einer seiner letzten Auftritte als Bundespräsident, sein Corona-Jahr ist bald vorüber. Er sagt: «Damit nicht wertvolle Zeit verloren geht, ist für den Bundesrat klar: Jetzt muss gehandelt werden.» Der Verzicht auf nationale Massnahmen sei keine Option mehr. Abwarten und beobachten – die Devise des Bundesrats in den vergangenen Wochen –, das war einmal.

Natürlich wird er später gefragt, ob er das Ja zum Covid-19-Gesetz als Auftrag für stärkere Massnahmen sehe. Auch Gesundheitsminister Alain Berset wird danach gefragt, mehrfach. Ob es an der Abstimmung liege, dass der Bundesrat erst jetzt wieder konkrete Massnahmen vorschlage. Ob die Regierung wegen der Abstimmung so lange geschwiegen, beschwichtigt, den seit Wochen sichtbaren Anstieg der Fallzahlen kleingeredet habe.

Nein, sagt Guy Parmelin. «Wir machen einfach Realpolitik.»

Nein, sagt Alain Berset. «Wir arbeiten mit der Realität der Pandemie.»

Und diese Realität heisse momentan Omikron. Diese neue Variante des Coronavirus – und ausschliesslich diese neue Variante, nichts anderes! – sei der Grund für die ausserordentliche Sitzung des Bundesrats und die neuen nationalen Massnahmen. Am Dienstag hat das Bundesamt für Gesundheit die ersten beiden Omikron-Fälle in der Schweiz nachgewiesen. Ein ums andere Mal wiederholte und betonte Alain Berset, dass ausschliesslich die neue Variante den Bundesrat zum Handeln zwinge.

Neue Massnahmen

Es sei halt eine neue Situation, eine neue Analyse. Die Realität des Virus. Noch wisse man nicht viel über die neue Variante, sagte Berset, und es gebe keinen Grund zur Panik, aber man möchte unter allen Umständen verhindern, dass man angesichts der jetzt schon hohen Fallzahlen der Delta-Variante (die Schweiz hat inzwischen sogar Österreich überholt) mit der neuen Mutation in eine schwierige Situation komme.

Sichergestellt werden soll das mit diversen Massnahmen, die bis Freitag den Kantonen zur Konsultation unterbreitet werden. Vorgesehen sind unter anderem eine Zertifikatspflicht für private Anlässe mit mehr als zehn Personen, eine Ausweitung der Maskenpflicht, eine kürzere Gültigkeitsdauer von PCR-Tests für die Corona-Zertifikate, repetitive Tests an Schulen und noch zu definierende Massnahmen am Arbeitsplatz (siehe dazu auch unser ausführliches Q&A).

Clubs erbost

Unter anderem soll in Restaurants, Diskotheken und Clubs eine Sitzpflicht für die Konsumation gelten, was bei der Zürcher Bar- und Clubkommission auf Unverständnis stösst. «Das kommt einer erneuten Clubschliessung gleich», sagt Alexander Bücheli, Sprecher der Kommission.

Weil die meisten Clubs viel weniger Sitzplätze aufweisen, als Gäste Platz haben, würden die Umsätze zusammenbrechen.

Bücheli verweist auf den vergangenen Sommer, in dem sich gezeigt habe, dass 3-G in den Clubs gut funktioniere. «Es gab wenige Ansteckungen», sagt er. Anstelle der aktuellen Massnahmen hätte er sich eine 2-G-Regelung vorstellen können, bei der nur Geimpfte und Genesene in die Clubs eingelassen würden. «Mit der Regelung zeigt der Bund wenig Wille zur Innovation und lässt eine Branche hängen, die bereits acht Monate lang schliessen musste.»

Bereits beschlossen ist die Sitzpflicht in Gastrobetrieben im Kanton Basel-Stadt. Dort hat der Regierungsrat am Dienstag zudem eine ausgedehnte Maskenpflicht auf Kantonsgebiet angeordnet. Der Basler Gesundheitsdirektor Lukas Engelberger ist gleichzeitig der Präsident der GDK, der Konferenz der Gesundheitsdirektorinnen und -direktoren. Die GDK begrüsse es, dass der Bundesrat nun auch auf nationaler Ebene weitere Massnahmen zur Diskussion stelle, sagt Engelberger. Verschiedene Kantone hätten das bereits von sich aus getan.

Sogar die SVP zufrieden

Die SVP, jene Partei, die in den vergangenen Tagen und Wochen am lautesten gegen die Corona-Politik des Bundesrats gelärmt hatte und auch als einzige Partei die Nein-Parole beim Covid-Gesetz vertrat, scheint mit den nun vorgeschlagenen Massnahmen leben zu können (die Mehrheit der anderen Parteien ebenso). Der Bundesrat schlage einen geschickten Weg ein, indem er in erster Linie die Maskenpflicht ausweite, sagt SVP-Nationalrat und Gesundheitspolitiker Albert Rösti. «Das ist zwar unangenehm, tut aber nicht weh und kostet wenig.» Zudem entspreche das dem Grundsatz, so viel wie möglich für die Gesundheit zu tun mit so wenig wirtschaftlichen Einschränkungen wie möglich.

Am besten würden immer noch die alten Regeln helfen, daran erinnerte Bundespräsident Guy Parmelin. Lüften, Abstand halten und vor allem: impfen, impfen und noch einmal impfen. «Die Booster-Impfung ist sehr, sehr wichtig», sagte Parmelin. Noch vor zwei Wochen hatte Gesundheitsminister Berset vom gleichen Podium aus gesagt, die Booster-Impfung für Menschen unter 65 Jahren sei nicht nötig.

So geht das mit der Realität dieser Pandemie: Sie ändert sich manchmal ziemlich schnell.







Fehler gefunden?Jetzt melden.