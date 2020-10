Jubiläum im intimen Rahmen – Plötzlich ist die Rote Fabrik Ü-40 Familienort, Zeitzeugin, Zukunftslabor, Hofnärrin – an einem der Corona-Situation angepassten Fest zeigte das alternative Kulturzentrum am Samstag, wofür es heute steht. Thomas Wyss

Nur mit Maske und Abstand: Anlässlich des 40-Jahr-Jubiläums der Roten Fabrik tanzte im Ziegel oh Lac ein überschaubares Grüppchen zur Musik «von anno dazumal» in Glückseligkeit. Foto: Urs Jaudas

«Ist es abgesagt?» Es ist kurz vor 18 Uhr, der Klassenkämpfer a. D. ist eben auf dem Fabrikgelände angekommen, sein Blick, einem hastig gedrehten Periskop nicht unähnlich, sucht nach Indizien für ein Jubiläumsfest. Fündig wird er nicht, stattdessen aber beinahe von zwei herumtollenden Buben über den Haufen gerannt.

Tatsächlich deutet hier wenig auf eine Party für einen grossen Geburtstag hin. Vor dem Ziegel oh Lac sitzen Familien bei Kaffee und Kuchen, im Clubraum läuft irgendein Licht- und Soundcheck, in der Shedhalle sind 20 Frauen und Männer dabei, unter der englischsprachigen Anleitung eines Videostream-Coachs («Feel yourself sexy!») verwegene Beckenbodenübungen zu exerzieren. Kurz: ein typischer Samstagnachmittag in der Roten Fabrik.