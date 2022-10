Trio am Tabellenende – Und plötzlich jubelt im Kanton Zürich nur noch der FC Winterthur Der Zürcher Fussball gibt ein zwiespältiges Bild ab. Der FCZ und GC schleppen sich durch die Liga. Einzig der Aufsteiger macht das Beste aus seinen Mitteln. Marcel Rohner Thomas Schifferle

FCZ: Mit Henriksens Liebe aus dem tiefen Keller

Ernüchterung, Teil 1: Nikola Katic und Aiyegun Tosin vom FC Zürich beim 0:0 gegen den FC Basel. Foto: Claudio Thoma (Freshfocus)

So weit ist es mit dem FCZ gekommen. Da sorgen zwei 0:0 innert vier Tagen fast schon für Aufbruchstimmung. Zumindest macht Bo Henriksen diesen Eindruck, wenn er nach dem Spiel am Donnerstag in Basel von der Leidenschaft, der Kraft und der Energie seiner Spieler schwärmt, von ihrem Glauben aneinander. «Das Fundament ist gelegt für das, was wir machen wollen», sagt er.