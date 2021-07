Gewalt und Plünderungen in Südafrika – Und plötzlich kommen sie und holen sich, was sie wollen Teile Südafrikas versinken in Anarchie, mehr als 100 Menschen wurden getötet. Die Bürger fragen sich, was echte Wut ist – und was organisierte Gewalt. Bernd Dörries aus Durban

H underte Supermärkte wurde n g eplündert und angezündet : Ein Polizist versucht in Durban, Plünderer zu stoppen. Foto: EPA

«Was ist das für ein Land?», fragt Christina Zvinterikos und schaut durch die grosse Glastür nach draussen. Sie schaut auf die Hauptstrasse von Durban, der Küstenstadt im Osten Südafrikas, sie schaut auf Menschen, die in Einkaufswagen das abtransportieren, was es noch zu klauen gibt in den Supermärkten.

Sie schaut auf einen Mann, der einen neuen Lederschuh aus den Müllbergen am Strassenrand holt und überlegt, was man mit der einen Hälfte eines Paars anfangen kann. Und sie blickt auf den Typen mit den bunten Shorts gegenüber an der Bushaltestelle. «Sobald wir weg sind, kommt er», sagt Zvinterikos. Sie trägt ein blau kariertes Kleid, flache Lederschuhe und eine schwarze Hornbrille, sitzt auf einem roten Barhocker aus Metall, neben ihr der Onkel und die Nichte. Dahinter zwei kurze Stahlstangen.