Anstieg der Beratungen in Zürich – Und plötzlich rufen Männer beim Sorgentelefon an Die «Dargebotene Hand» verzeichnet eine sprunghafte Zunahme: Männer wählten viel häufiger die Nummer 143. Das hat drei Gründe. Patrice Siegrist

Der Lockdown bescherte dem Sorgentelefon vermehrt Gespräche mit Männern. Symbolfoto: iStock

Der junge Mann aus der Ukraine war eben noch glücklich. Er hatte vor zwei Wochen endlich einen Job in der Zürcher Gastronomie gefunden, lebte in einem Personalzimmer und hatte eine Zukunft vor Augen. Dann kam der Lockdown. «Er sitzt also in diesem kleinen Zimmer, kennt nur wenige Leute und weiss, er ist in der Probezeit, ist also jederzeit kündbar – alles drehte sich nur noch um die Frage: wie weiter? Da rief er uns an.» So schildert Katrin Egloff, Ausbilderin bei der «Dargebotenen Hand Zürich», einen Anruf, der das Team im Frühjahr erreicht hat.