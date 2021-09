Champions League: YB - Atalanta – Und plötzlich sind sie die Hipster Der Provinzverein spielt am Mittwoch in der Champions League gegen YB und etabliert sich in der europäischen Elite – getrieben vom Ethos eines stolzen Volkes. Doch ausgerechnet jetzt löst sich die Nordkurve auf. Oliver Meiler aus Rom

Atalantas Image? In Italien steht der Club für Bodenständigkeit, im Ausland gilt er kurioserweise als hip und hipsterig. Foto: Paolo Magni (Keystone)

Märchen haben in aller Regel kurze Halbwertszeiten, gerade im Sport. Dauern sie länger, werden sie erwachsen, und dann sind sie keine Märchen mehr. Der Provinzverein Atalanta aus Bergamo in der Lombardei, nur fünfzig Kilometer von Mailand entfernt und doch Welten weg, erlebt nun schon seit einigen Jahren eine wundersame und wunderliche Blüte – die beste Zeit in seiner Geschichte, seit 114 Jahren also.

Atalanta war früher immer ein mittelmässiger Club, oft fand man sich auch in der Serie B wieder. Zuletzt wurde man aber dreimal in Folge Dritter in der Serie A und qualifizierte sich jeweils direkt für die Champions League. Im vergangenen Jahr spielte die «Dea», wie man Atalanta wegen der Göttin mit dem wehend wallenden Haar im Wappen nennt, sogar am Finalturnier der besten acht in Lissabon. So gar nicht provinziell.