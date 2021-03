US-Schauspieler im Interview – «Und plötzlich war das unsere Realität» In der Stephen-King-Miniserie «The Stand» grassiert eine Todesgrippe. Schauspieler Owen Teague über Virenhorror in Zeiten von Corona. Gregor Schenker

Harold Lauder (Owen Teague) gehört zu den wenigen, die der Supergrippe Captain Trips nicht zum Opfer gefallen sind. Er hinterlässt Graffiti, um andere Überlebende zu finden. Foto: CBS

Es beginnt mit einem Niesen, und es endet mit Bergen von Leichen: Stephen Kings Roman «The Stand» (1978) handelt von einer Supergrippe, die fast die gesamte Menschheit auslöscht. Eine Strafe Gottes. Die wenigen Überlebenden formieren sich zu zwei Gruppen: in Boulder, Colorado, die guten Jesusanhänger, in Las Vegas die bösen Teufelsanbeter.

Die Story erlebte mehrere Neuauflagen: 1990 veröffentlichte King eine längere, überarbeitete Buchfassung, 1994 gabs eine erste Verfilmung als Miniserie fürs Fernsehen. Und nun das TV-Remake von Josh Boone. Owen Teague spielt darin einen jungen Mann, der erst im Lager der Guten landet – heimlich aber zu den Bösen überläuft.

«The Stand» wirkt bedrückend aktuell. Die Dreharbeiten begannen aber schon lange vor dem Ausbruch, oder? Ja, wir drehten die erste Folge im August oder September 2019. So erlebten wir Monate vor allen anderen, wie das ablaufen würde. In der Serie tragen einzelne Leute Masken, oder da flippen alle aus, wenn jemand niest. Und plötzlich war das unsere Realität. Immerhin ist Corona nicht Captain Trips, die Supergrippe; es sterben nicht 99% der Bevölkerung. Stephen King selbst musste das mal in einem Tweet klarstellen.

Und jetzt leben wir schon ein gutes Jahr mit der Pandemie. Es kommt mir immer noch so vor, als würden wir in einem anderen Universum leben. Wir befinden uns in einem Schwebezustand, warten auf die Impfung. Die Serie zeigt aber, dass es viel übler hätte kommen können. Allerdings reagieren die Menschen ähnlich auf die Pandemie wie die Figuren in der Serie. Sie nehmen sie nicht ernst genug, flüchten sich in Wut und Hass. Die wütenden Mobs aus der Serie haben wir auch im echten Leben gesehen.

Owen Teague Infos einblenden Owen Teague hat in mehreren Stephen-King-Adaptionen mitgespielt. Foto: CBS Der 22-Jährige entstammt einer Musikerfamilie aus Tampa, Florida. Er hat sich früh für Theater und Film interessiert, erstmals aufgefallen ist er mit einer Nebenrolle in der Netflix-Familienserie «Bloodline» (2015–2017). «The Stand» ist nicht sein erstes Stephen-King-Projekt: In «Cell» (2016) macht ein Funksignal Handybenützer zu wahnsinnigen Mördern; Teague spielt einen Schüler auf der Flucht. In den beiden «It»-Filmen (2017/2019) sieht man ihn als Bully, der vom bösen Clown Pennywise gefressen wird und als Zombie wiederkehrt.

Kannten Sie Stephen Kings Buch schon vorher? Ich hab es mit dreizehn das erste Mal gelesen. Damals litt ich gerade selbst an einer Grippe; keine Ahnung, was ich mir dabei überlegt hab. Aber ich habs trotzdem geliebt, es ist immer noch eins meiner Lieblingsbücher.

Nach «Cell» und den beiden «It»-Filmen ist «The Stand» Ihr drittes Stephen-King-Projekt. Seine Bücher scheinen Sie wirklich zu faszinieren. Klar. Ich hab ihn nie getroffen, aber seinen Sohn Owen King, der bei der Serie ausführender Produzent ist.

Sie spielen Harold Lauder. Ursprünglich ist er auf der Seite der Guten, lässt sich dann aber vom Bösen verführen. Wie sind Sie diese Rolle angegangen? Grundsätzlich habe ich mich daran orientiert, wie er im Buch beschrieben ist. Dazu hab ich viel Zeit online auf Incel-Foren oder in rechtsextremen Chats verbracht, um in das Mindset dieser Leute reinzukommen. Das war sehr unerfreulich, aber Harold ist eine solche Figur. Ausserdem habe ich meine Schreibmaschine mit nach Vancouver genommen, wo wir drehten, und schrieb das Manifest, das auch Harold in der Serie verfasst. Das ganze Ding war am Ende ca. 140 Seiten lang.

Das haben Sie also tatsächlich selbst geschrieben? Ja, es war wie ein Tagebuch. Einige Stellen stammen direkt aus der Romanvorlage, vieles stammt von mir selbst.

Zu den gruseligsten Szenen gehört die, in der jemand Harolds Manifest entdeckt. Da merkt man, dass er wie Breivik oder der Christchurch-Täter denkt, von denen ja ähnliche Texte stammen. Es erinnert aber auch an die berühmte Szene in «The Shining», in der die Frau des verrückten Schriftstellers seine Schreibmaschinenseiten durchgeht. Das ist einer meiner Lieblingsfilme, das Buch mag ich ebenfalls. Das Hauptmotiv in der Filmmusik ist das Dies irae, eine Melodie aus einem mittelalterlichen Hymnus. Es wurde in der Musikgeschichte oft als Todesmotiv eingesetzt. Für mich war das Harolds Motiv.