In besseren Zeiten vertrödelte ich manchen Sonntagvormittag an einem holperigen Spielfeldrand der dritten Liga, Fussball ist Fussball. Beobachtete etwa die Bewegungen eines flinken Flügels, krumme Beine, Bauchansatz, aber ausgestattet mit einem Sinn für das Spiel, der Beste auf dem Platz, ausgerechnet er, der wirkte wie ein höflicher Prokurist, es war eine Freude, ihm zuzusehen.

Solche Fussballer gibt es Hunderte, Tausende unter den Amateuren der unteren Ligen, und wie viele Welten trennen sie von einem anständigen Schweizer Profi? Und wie viele Welten trennen den Schweizer Profi von einem anständigen Fussballer eines europäischen Spitzenclubs, und wie viele Welten trennen diesen von Maradona? Man fühlt sich wie beim Betrachten der Milchstrasse, wenn man an die grausame Pyramide der namenlosen Fussballer denkt. Es wird einem schwindlig.

Das Gefühl von Einmaligkeit muss einen fast zerreissen.

Und wie schwindlig muss es dem kleinen Diego in Buenos Aires geworden sein, als ihm zu dämmern begann, dass keiner besser war als er. Dass er mit unerhörten Fähigkeiten gesegnet ist, eine Fügung der Natur, ein Wunderkind, einmalig, so wie es unter Millionen von Pianisten und Pianistinnen nur eine Clara Haskil gibt oder einen Arturo Benedetti Michelangeli. Das Gefühl der Einmaligkeit, es muss einen fast zerreissen, vor Euphorie, vor Belastung und Grössenwahn. Wie geht man damit um?

Am Donnerstag beim Nachtessen machten wir eine Schweigeminute für Maradona. Wir standen auf, einzig meine Frau blieb sitzen und lächelte. Stimmt, unserer Geste haftete etwas Mackerhaftes und Lächerliches an; aber auch Respekt und Ernst schwangen mit, und sei es nur das Gefühl, in unserer Küche in Zürich-Wollishofen an etwas Grösserem, Globalen teilzuhaben.

«Erinnert ihr euch an die Schweigeminute für den Stürmer Emiliano Sala, der mit dem Flugzeug abgestürzt ist?», sagte mein Sohn. «Im Winter 2019 vor dem Spiel gegen Napoli? 25’000 Zuschauer im Letzigrund, alle stehen auf, und plötzlich wird es still. Dieses Schweigen unter dem Nachthimmel, das vergesse ich nie mehr.»

Alles war da

Es trauert Neapel, es schluchzt Buenos Aires. Maradona war der Einsame, Zerrissene, Hochbegabte, es war alles da, von innen nach aussen gekehrt. Wir haben ihm zugeschaut, ihn ausgeweidet, verehrt, gehasst. Ab und zu vollbrachte er in den Stadien ein Wunder, man wird sie noch lange auf Youtube anschauen.

Menschen, die Wunder vollbringen, werden heiliggesprochen – glücklich die Welt, die auf Wunder verzichten kann. Unsere kann es nicht.