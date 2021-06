Kampf gegen den Klimawandel – Und plötzlich wollen alle grünes Geld für Hausbesitzer Nach dem Scheitern des CO₂-Gesetzes wollen Grüne und selbst die SVP umweltfreundliche Immobilienbesitzer mit günstigen Energiehypotheken belohnen. Mischa Aebi , Denis von Burg

Schlauch anschliessen, um den Heizöltank zu füllen. Das soll bald nicht mehr nötig sein. Selbst die SVP hilft mit, den Wechsel auf umweltfreundliche Heizungen zu fördern. Foto: Gaetan Bally, Keystone

Ölheizung raus, Wärmepumpe rein, Wände isolieren, Fenster ersetzen: Wer sein Haus aus den 60er- oder 70-Jahren umweltfreundlich sanieren will, blättert schnell mal 80’000 Franken hin. Nach dem Scheitern des CO₂-Gesetzes vor zwei Wochen wurde klar, dass sich viele Schweizerinnen und Schweizer keine teuren Öko-Investitionen vorschreiben lassen wollen.

Nun arbeiten Politiker und Wirtschaftsvertreter von den Grünen über den Öko-Wirtschaftsverband Swisscleantech bis hin zu bürgerlichen Politikern an einem fundamental neuen Konzept. Immobilienbesitzer sollen nicht mehr mit Lenkungsabgaben und Vorschriften, sondern mit Geld dazu gebracht werden, ihr Haus umweltfreundlicher zu machen. Das neue Zauberwort heisst: Energiekredit. Erstaunlicherweise will selbst die SVP an vorderster Front dabei sein. Christian Imark, SVP-Nationalrat und federführend im Energiedossier der Partei, sagt: «Wenn energetische Sanierungen beschleunigt werden sollen, dann braucht es nicht ineffiziente staatliche Umverteilung, sondern mehr private Investitionen.» Deshalb prüfe er «zurzeit zusammen mit Banken und anderen Beteiligten, wie man eine spezielle Energiehypothek ermöglichen könnte». Er stehe bereits mit Banken in Kontakt. Selbst Umweltministerin Simonetta Sommaruga interessiere sich für seinen Vorschlag.