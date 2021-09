Wunder-Duo Kambundji und Del Ponte - Und sie rocken auch den Letzigrund

Kambundji und Del Ponte bei Weltklasse – Und sie rocken auch den Letzigrund Mujinga Kambundji und Ajla Del Ponte krönen ihre Traumsaison, verblüffen mit ihrer Konstanz und lassen sich feiern. Ein kleiner Ärger bleibt dennoch – wenigstens bei der einen. Monica Schneider

Hier schlägt Del Ponte erneut Kambundji: Das 100-m-Rennen der Frauen im Letzigrund im Video. Video: SRF

Die eine spricht von «Wahnsinn!», die andere von «unglaublichem Publikum, mercimerci viumau!». Es ist der vorläufige Höhepunkt bei Weltklasse Zürich, einen Sprint der Frauen wie diesen hat es im Letzigrund noch nie gegeben. Weltklassefelder – ja, fast immer, zwei Schweizerinnen darin – nein, nie.

Was nur ist passiert in diesem Sommer, wenn Mujinga Kambundji über 100 m in 10,94 bei leichtem Rückenwind (+0,6 m/sec) eine persönliche Bestzeit läuft, aber nur Zweitbeste des Landes ist? Sie, die den Sprint der Schweizerinnen in den letzten Jahren in neue Sphären geführt hat? Viel, es ist viel passiert. Kambundji ist aus den Blöcken geschnellt, wie kaum je in dieser Saison, auf dem letzten Meter aber wirft sich Ajla Del Ponte noch vor ihr über die Ziellinie.