Kanupolo im Schanzengraben – Und sie tragen nicht einmal Handschuhe Kaum einer kennt die Frauen, die mitten in Zürich, im Schanzengraben, eine Nischensportart betreiben. Flutlicht an. Sara Belgeri

Johanna Schmid (l.) und Laura Brülisauer haben gemeinsam ein Training für Frauen aufgezogen. Foto: Dominique Meienberg

Beim winterlichen Spaziergang am Schanzengraben entlang kann es passieren, dass man nur schon vom Zuschauen fast einen Schüttelfrost erleidet. Da sitzen doch tatsächlich Spielerinnen und Spieler in wendigen Kajaks, ausgerüstet mit Paddeln und einem Ball. Kanupolo nennt sich ihr Sport, bei dem fünf gegen fünf spielen. Das Ziel: den Ball mit der Hand oder mit dem Paddel in dem zwei Meter über dem Wasser hängenden Tor zu versenken.

Die Lufttemperatur beträgt an diesem Abend Anfang Dezember drei Grad. Die Wassertemperatur ist nur wenig höher. Wer begibt sich bei diesem Wetter freiwillig aufs Wasser – und erst noch ohne Handschuhe?