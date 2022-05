Mamablog: Tücken der Berufsfindung – «Was willst du mal werden, wenn du gross bist?» Diesen Satz hören Kinder gefühlt tausend Mal. Unsere Autorin grübelt derzeit über mögliche Antworten und die Zukunft von Arbeit nach – auch ihrer Tochter willen. Nicole Gutschalk

Einmal Ärztin, immer Ärztin? Klare Berufsvorstellungen wachsen sich oft aus. Foto: Getty Images

«Hostess» schrieb ich in akkurater Schnürchenschrift ins Freundschaftsbuch von Nathalie. Direkt unter Milchreis, was damals mein absolutes Lieblingsessen war. Ich war wohl in der dritten oder vierten Klasse. Damit aber ja kein Missverständnis aufkommt: Mein Berufswunsch war es nicht, mich als Begleitdame eines Escort-Unternehmens anstellen zu lassen, um Prosecco zu schlürfen und Geschäftsherren einen netten Abend zu bescheren. Ich wollte vielmehr Stewardesse, Flugbegleiterin, äh, Flight-Attendant werden – was Mitte der Achtziger eben noch Hostess hiess.