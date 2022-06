Nach einer knappen halben Stunde übernimmt Angela Merkel gewissermassen die Gesprächsführung mit sich selbst. Es ist bis zu diesem Zeitpunkt so ein bisschen hin- und hergegangen in ihrer Unterhaltung mit dem Journalisten Alexander Osang. Sie hat ein wenig über ihr persönliches Befinden ein halbes Jahr nach dem Ende ihrer Amtszeit berichtet («gut»), von ihrem Urlaub an der Ostsee erzählt («erstaunlicherweise ist es mir nicht langweilig geworden»), aber gleichzeitig davon, wie sehr sie der Krieg Russlands gegen die Ukraine bedrückt.

Im vollbesetzten Berliner Ensemble, dem traditionsreichen Theater an Berlins Schiffbauerdamm, findet das erste Interview Merkels seit ihrem Abgang aus dem Kanzleramt statt. Und die Veranstaltung wirkt tatsächlich ein bisschen wie die Begegnung mit einer alten Bekannten. Wie geht's denn so, was hast du so gemacht, wie fühlt sich das jetzt an? Man lernt zum Beispiel, dass die Ex-Kanzlerin jetzt Hörbücher hört, weil man da nicht so konzentriert sein müsse wie beim Lesen. So habe sie sich Shakespeares Macbeth und Schillers Don Carlos zu Gemüte geführt. Das Publikum ist Merkel wohlgesonnen, das hat man schon am Applaus zur Begrüssung gemerkt, und der Interviewer ist es auch. Aber dann plötzlich scheint die Kanzlerin a.D. selbst zu fürchten, dass es jetzt die ganze Zeit so unverbindlich weitergehen könnte, vielleicht auch weil der Spiegel-Journalist nicht ganz so pointiert fragt, wie er für gewöhnlich schreibt.