Städtetipp im Herbst – Und wieder wandelt sich Turin Die einstige Industriehochburg im Norden Italiens wird grüner – und für Touristen noch spannender. Ein Besuch lohnt sich. Brigitte Jurczyk

Eine Art grüne Lunge für Turin: Die ehemalige Teststrecke auf dem Dach der Fiat-Fabrik wurde mit 40’000 einheimischen Pflanzen begrünt und ist heute ein beliebter Park. Foto: AFP

Wie bei einem Schneckenhaus schrauben sich zwei Rampen fünf Stockwerke in die Höhe. Dazwischen liegt ein 500 Meter langer Gebäudekomplex mit einer Produktionsanlage, die bei der Eröffnung 1923 so modern war wie keine andere. Die Fiat-Fabrik im Turiner Stadtteil Lingotto wurde schnell zur Industrie-Ikone. Giovanni Agnelli (1866 bis 1945) hatte sich bei Autobauer Ford in Detroit inspirieren lassen – und toppte das Ganze mit einer Teststrecke auf dem Dach.

Selbst Architektenlegende Le Corbusier schwärmte: «Die riesige Fiat-Fabrik, fünfhundert Meter Fassade, wo über fünf Geschosse Fenster, die kaum noch zu zählen sind, sich wie bei einem Gitter multiplizieren.» Es sehe aus wie ein Kriegsschiff und sei sicherlich einer der eindrucksvollsten Anblicke einer Industrieanlage.