Nachruf auf Alan Arkin – Unendlich viel Liebe Für seine Rolle in «Little Miss Sunshine» erhielt er einen Oscar: Der amerikanische Schauspieler Alan Arkin ist mit 89 Jahren gestorben. Ein Nachruf. Philipp Bovermann

Schauspieler mit grossem Talent für Komik: Alan Arkin im Jahr 2020. Foto: Mark Ralston (AFP)

Eines der Geheimnisse des Schauspiels ist, dass dabei zugleich mehr und weniger passiert, als man gemeinhin glaubt. Weniger, weil man das wirklich Grosse nur aus sich selbst schöpfen und nicht erfinden kann; mehr, weil dieses Grosse so schwierig zu schaffen ist. Es entsteht im Labor des Herzens. Dass der Schauspieler Alan Arkin viel in diesem Labor gearbeitet hat, sieht man zum Beispiel in der Rolle in «Little Miss Sunshine», die ihm einen verdienten Oscar und unendlich viel Liebe einbrachte: als heroinsüchtiger Grossvater, der mit seinem unentwegten Gefluche schlecht verbirgt, was für ein tiefanständiger Mensch er ist.