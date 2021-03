Sogar-Theater mit Experiment – Unerhört, was diese Biester machen Ein Kollektiv nimmt das Stimmverhalten von acht Tieren unter die Lupe. Und entdeckt neue Arbeitsweisen. Stefan Busz

Sie machen das Pferd. Ein Experiment in Tiersprache. Foto: Michelle Ettlin

Eigentlich hätte die Premiere im Sogar-Theater am 4. März stattfinden sollen. Sie fand aber nicht statt, klar: Alle Theater sind zu. Nun könnten die Künstlerinnen und Künstler, die «Eight New Songs for a Mad Kingdom» auf die Bühne bringen sollten, ein Klagelied singen, über ein Virus, das alles verhindert. Sie klagen aber gar nicht. Und sagen: Das leere Theater war ein Glücksfall.

Wie geht das? Man sagt ja manchmal allzu leicht, eine ungewisse Zukunft sei auch eine Chance. In diesem Fall hat es funktioniert. Denn auf einmal gab es keinen Zwang, die Stückentwicklung auf den Premierentermin zu fokussieren, keine Not, die künstlerischen Prozesse zu beschleunigen. Denn oft ist es ja im Kunstbetrieb so: Eine Komponistin bringt die Partitur mit, das Ensemble probt zwei, drei Tage, fertig ist das Stück. Und dann gehen alle wieder auseinander.