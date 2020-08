Bipolare Störung – «Unerkannt und unbehandelt ist die Krankheit eine Katastrophe» Kanye West und andere Prominente sollen an einer bipolaren Störung leiden. Psychiater Michael Bauer erklärt mögliche Ursachen, ob Genie und Krankheit zusammenhängen – und warum es sich nicht um eine Modekrankheit handelt. Christina Berndt

Ein Hin und Her zwischen euphorisch-manischen und depressiven Episoden: Rapper Kanye West soll unter einer bipolaren Störung leiden. KEYSTONE

Er wolle US-Präsident werden, hat der Rapper Kanye West vor ein paar Tagen getwittert. Und: Seine Frau versuche, ihn einsperren zu lassen. Meinte er das ernst? Oder war das Teil des Gesamtprojekts exaltierter Star? Kurz darauf stellte Wests Frau Kim Kardashian klar, dass es Phasen im Leben ihres Mannes gebe, in denen er seltsame Dinge tue. Er sei psychisch krank. Seine Diagnose: bipolare Störung. Mehrere Prominente gaben daraufhin bekannt, an derselben Krankheit zu leiden. Der Psychiater Michael Bauer ist Klinikdirektor an der Universität Dresden und hat die Leitlinie zur Behandlung der bipolaren Störung verfasst, er kennt Patienten wie Kanye West seit Jahrzehnten.