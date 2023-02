Krawall nach Ende des Koch-Areals – «Unerträglich!» – nach eskalierter Demo kritisieren Bürgerliche fehlenden Schutz des Gewerbes 1000 Demonstrierende hinterlassen am Samstag in der Stadt eine Spur der Verwüstung. Die Polizei hat die Gewaltbereitschaft unterschätzt. Politikerinnen und Politiker reagieren erschüttert. Malte Aeberli Jean-Marc Nia Mario Stäuble

Demonstrantinnen und Demonstranten ziehen durch die Zürcher Innenstadt. Foto: Tamedia

Der Besitzer eines kleinen Gewürzladens an der Zollstrasse in der Nähe des Hauptbahnhofs hatte Glück: «Ich kam gerade aus meinem kleinen Laden, als der Tross vorbeizog», schreibt er in einem Leserkommentar an diese Zeitung. «Ich spürte nur Frust, Aggression und Lust auf Gewalt. (...) Ich habe sie davon abgehalten, auch meine Schaufenster zu versprayen. Ich wurde beschimpft und bedroht.»