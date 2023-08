Unfall im Kanton Wallis – Bergsteiger stürzt am Täschhorn in den Tod Der 30-jährige Österreicher verlor sein Leben auf 3700 Meter über Meer. Er fiel beim Abstieg rund 200 Meter in die Tiefe.

Der Alpinist aus Österreich ist beim Abstieg am Täschhorn in die Tiefe gestürzt und hat sich tödlich verletzt. Foto: Police Valais

Ein 30-jähriger Bergsteiger kam am Täschhorn im Oberwallis ums Leben. Der in der Schweiz wohnhafte Österreicher stürzte am Freitag, den 11. August, beim Abstieg rund 200 Meter in die Tiefe.

Die Kantonspolizei Wallis informierte am Montag über den Bergunfall. Demnach befanden sich drei Bergsteiger auf einer Tour auf das Täschhorn und den Dom. Gegen Mittag, auf dem Gipfel des Täschhorns, entschied sich einer von ihnen zur Rückkehr.

Als die Kollegen ihren Bergkameraden später nicht mehr erreichen konnten, schlugen sie bei der Polizeieinsatzzentrale Alarm. Bei einem Suchflug lokalisierten die Rettungskräfte den Bergsteiger beim Täschhorn auf einer Höhe von etwa 3700 Metern über Meer. Er konnte nur noch tot geborgen werden.

SDA/fal

