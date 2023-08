Unfall im Unterwallis – Gleitschirmpilot auf Tandemflug tödlich verunglückt Während der Pilot noch auf der Unfallstelle im Unterwallis verstarb, kam der Passagier mit leichten Verletzungen davon.

Auf dieser Wiese im Val Ferret ist der Gleitschirmpilot gestorben. Foto: Police Valais

Beim Absturz eines Tandem-Gleitschirms im Wallis kam am Sonntag der Pilot ums Leben. Sein Passagier wurde nur leicht verletzt.

Der Tandem-Gleitschirm stürzte am Sonntagnachmittag aus noch ungeklärten Gründen in der Nähe von La Fouly im Val Ferret ab, wie die Kantonspolizei Wallis am Montag mitteilte. Die beiden Männer fielen aus rund fünfzig Meter auf eine Wiese.

Der 52-jährige Pilot starb nach einer erfolglosen Herzdruckmassage noch auf der Unfallstelle. Der 49-jährige Passagier wurde leicht verletzt und mit einem Helikopter ins Spital von Sitten geflogen.

Die beiden Männer, beide französische Staatsangehörige, waren in Chamonix gestartet. Die Bundesanwaltschaft hat in Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Wallis eine Untersuchung eingeleitet.

SDA/fal

