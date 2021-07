Seltener Autounfall im Kanton Zürich - Fahrer soll Tod des Mitfahrers in Kauf genommen haben

Horrorcrash auf der A4 – Unfallfahrer soll Tod des Mitfahrers in Kauf genommen haben Ein Unfall unweit von Humlikon hatte den Tod eines jungen Mannes zur Folge. Ob Vorsatz im Spiel war, muss das Bezirksgericht Andelfingen entscheiden. Patrick Gut

Das Fahrzeug des Unfallverursachers ist der silbrige Fiat Bravo. Ein Mitfahrer auf der Rückbank erlag schwersten Verletzungen. Foto: Kantonspolizei Zürich

Der Ausgang in Zürich nahm an jenem Samstagmorgen Anfang November 2017 ein brutales Ende für vier junge Menschen. Um 5 Uhr früh war die Gruppe mit einem Fiat Bravo auf der A4 in Richtung Schaffhausen unterwegs. Der Fahrer hatte laut Anklageschrift einen Blutalkoholgehalt von mindestens 1,14 Promille.

Auf der einspurigen Autostrassenstrecke war eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h signalisiert. Der damals 19-jährige Fiat-Fahrer folgte einem Sattelschlepper mit Anhänger. Dieser war mit den für ihn erlaubten 80 km/h unterwegs. Überholen war auf der einspurig geführten Strecke nicht erlaubt.