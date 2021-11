Ein Landarzt im Interview – «Ungeimpfte Schweizer Männer sind am stursten» Im Pflegeheim in Elgg bei Winterthur erlebte er vier Corona-Ausbrüche mit, jetzt verimpft Beat Zürcher den Booster und spricht Skeptiker an. Der Landarzt über seine Arbeit an der Basis. Jigme Garne

Beat Zürcher in seiner Praxis: Warum sind auf dem Land weniger Menschen geimpft? Foto: Madeleine Schoder

Die Patientinnen und Patienten läuteten aktuell Sturm wegen der Booster-Impfung, berichtet eine medizinische Praxisassistentin aus Mettmenstetten. Das gleiche Bild in Andelfingen, Regensdorf oder Hausen am Albis. Egal wo man fragt: Viele Geimpfte, vor allem die älteren, können den Booster offenbar kaum erwarten.

Andrerseits finden immer weniger Erstimpfungen statt. Impfgegner machen Stimmung. Was bedeutet das für einen Hausarzt auf dem Land, der seine Patientinnen und Patienten vor dem Virus schützen will, was aber gar nicht alle wollen?

Beat Zürcher aus Elgg ist ein solcher Hausarzt. In Elgg leben 5000 Menschen, eingebettet im Eulachtal und auf halbem Weg zwischen Winterthur und Wil SG. Das Dorf ziert sich gern als «Landstädtli». Mittendrin: Beat Zürcher, Arzt mit eigener Praxis, engagiert im Dorf, er amtet seit über zehn Jahren in der Elgger Rechnungsprüfungskommission. Viele von Zürchers Patientinnen und Patienten kommen aus den Nachbardörfern Hofstetten, Hagenbuch und Schlatt, die auf der Impflandkarte mit besonders tiefen Impfquoten auffallen.