Neuer Anlauf für Zürcher Brunaupark – Ungeplanter Umbau des Migros Brunaupark steht bevor Weil der Credit Suisse für ihr umstrittenes Bauprojekt die Baubewilligung entzogen wurde, krempelt die Bank nun ihren Zeitplan um – und saniert. Patrice Siegrist

Wird noch lange nicht so aussehen: Der geplante neue Eingang zum Brunaupark. Visualisierung: Bildbau GmbH

Eigentlich hätte der Brunaupark schon bald durch einen Neubau ersetzt werden sollen, dann kamen ihm der Widerstand des Quartiers und die Lärmvorschriften in den Weg. Nun wird alles anders, die Credit Suisse hat bekannt gegeben, dass sie ihre Pläne auf den Kopf stellt, wie die NZZ zuerst berichtete.

Weil sich das Projekt für die rund 500 neuen Wohnungen und das neue Einkaufszentrum wegen Gerichtsverfahren verzögert, kommt es zu einer ausserplanmässigen «sanften Renovation» der Migros, wie es in einer Mitteilung heisst. Diese beträfe vor allem die Lüftung, die Klimatisierung sowie den Brandschutz, heisst es weiter. Die Renovation ist laut CS für das Jahr 2022 geplant. Der Neubau folgt erst zu einem deutlich späteren Zeitpunkt.

Profile hatten den Brunaupark-Neubau bereits angekündigt. Foto: Andrea Zahler

Gleichzeitig erarbeitet die CS eine neue Baueingabe für das Gesamtprojekt, wie es in der Mitteilung heisst. Der Grund ist ein Gerichtsentscheid vom vergangenen September. Darin hat das Baurekursgericht die Baubewilligung kassiert, weil Lärmschutzvorschriften ungenügend berücksichtigt worden sind.

Im neuen Gesuch will die Grossbank die vom Gericht beanstandeten Aspekte berücksichtigen. «Um den Lärmschutz zu verbessern, werden die Wohnungsgrundrisse anders angeordnet: Die Wohn- und Schlafzimmer kommen zur geschützten ruhigeren Seite zu liegen, zur Strasse hin sind neu die Treppenhäuser, Küchen und Bäder geplant», heisst es in der Mitteilung. Die äussere Erscheinung der geplanten Bauten würde allerdings unverändert bleiben. Die CS möchte das neue Gesuch in der zweiten Jahreshälfte 2021 einreichen.

Mieterschaft darf bis 2024 bleiben

Ob es tatsächlich zur neuerlichen Einreichung des Baugesuchs kommt, ist aber noch unsicher. Die Credit Suisse akzeptierte das erstinstanzliche Urteil vom September nicht, dieses ist vor dem Verwaltungsgericht hängig. Würde dieses zugunsten der Grossbank entscheiden, würde die CS die Ausgangslage neu beurteilen.

Klar ist: Die Bagger fahren beim Brunaupark frühestens im Jahr 2025 auf. Anfang Jahr gab es eine aussergerichtliche Einigung mit dem Mieterverband. Deshalb können die Mieterinnen und Mieter bis mindestens Mitte 2024 bleiben.

