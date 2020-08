Krokodil? Giraffe? Saurier! – Uni Zürich löst Rätsel um sonderbaren Saurier Einst lebte ein merkwürdiges Wesen: Auf einem Krokodilkörper thronte ein gigantischer Hals. Wie der «Giraffenhalssaurier» lebte, hat die Universität Zürich nun herausgefunden. Simon Huwiler

Langer Hals, kleiner Körper: Der Tanystropheus war ein sonderbarer Zeitgenosse. Emma Finley-Jacob

Haben Sie sich auch schon gefragt, ob der «Tanystropheus» im Meer oder an Land lebte? Zum Glück nicht, denn nun kennen wir dank einem internationalen Forscherteam unter der Leitung der Universität Zürich bereits die Lösung: Er sass und frass im Meer. Das mag nicht nach spektakulären News klingen, doch dieser Giraffenhalssaurier gab der Forschergemeinde seit seiner Entdeckung Rätsel auf. Denn seine Erscheinung ist doch äusserst bizarr: Auf einem Krokodil-ähnlichen Körper thront ein gigantischer Hals. Im Gegensatz zu einer Giraffe konnte der etwa fünf Meter grosse «Tanystropheus» diesen jedoch nur eingeschränkt bewegen. Vermutlich fielen im vertikale Bewegungen leichter, Kopfschütteln war nicht seine Stärke.

Wie konnte also dieser Auswuchs der Natur vor 242 Millionen Jahren überhaupt leben? Lange wurde vermutet, dass er sich in der Nähe von Gewässern aufhielt. Trockenen Fusses soll er nach vorbeischwimmenden Beutetieren Ausschau gehalten haben. Andere wiederum zweifelten an seiner Lebensfähigkeit an Land und sahen in ihm einen Schwimmer, der sich mit Schlängelbewegungen von Rumpf und Schwanz fortbewegte.

Mit 3-D-Scans zu neuen Erkenntnissen

Neuste Forschungen der Universität Zürich deuten auf Letzteres hin. Dank eines hochauflösenden 3-D-Scans eines zertrümmerten Schädels ist es der Forschergruppe gelungen, seinen Kopf fast vollständig zu rekonstruieren. Und der weisst deutliche Anzeichen für ein angepasstes Leben im Wasser auf. Nasenlöcher etwa, die ähnlich wie bei einem Krokodil auf der Oberseite der Schnauze waren. «Die Zähne sind lang und gebogen, perfekt angepasst, um glitschige Beute wie Fische und Tintenfische zu fangen», schreibt die Universität in einer Mitteilung. Trotzdem, ein guter Schwimmer scheint er nicht gewesen zu sein, dafür fehlen im «hydrodynamische Anpassungen», welche das Schwimmen erleichtern. «Wahrscheinlich jagte er, indem er langsam durchs trübe Wasser schwamm und sich seiner Beute heimlich näherte», sagt UZH-Paläontologe und Mitautor der Studie Stephen Spiekman. «Sein kleiner Kopf und der sehr lange Hals halfen ihm, möglichst lange verborgen zu bleiben.»

Nasenlöcher wie bei einem Krokodil und gebogene Zähne deuten auf ein Leben im Wasser hin. Emma Finley-Jacob

Dass der Tanystropheus in Meernähe gelebt hat, war seit langem unbestritten, wurden Knochen doch hauptsächlich in Meeressedimenten gefunden. Etwa auf dem Monte San Giorgio an der Grenze zwischen der Schweiz und Italien. Funde von kleinen und grossen Knochen haben Forscher bisher als junge und ältere Tiere eingeordnet. Die Zürcher Studie widerlegt dies, tatsächlich unterscheiden sich die Funde stärker als bisher angenommen. Ein Querschnitt der Knochen förderte zahlreiche Wachstumsringe zustande. «Aufgrund der Anzahl und Verteilung der Wachstumsringe schliessen wir, dass es sich beim kleineren Typ nicht um junge, sondern um ausgewachsene Tiere handelte», sagt Mitautor Torsten Scheyer. «Die kleinen Fossilien sind also eine separate, kleinere Art von Tanystropheus.» Laut Forscher haben sich diese beiden Arten ausdifferenziert, um in derselben Umgebung unterschiedliche Nahrungsquellen zu nutzen. Der Saurier ist seit Jahrmillionen ausgestorben, was heute in unseren Seen schwimmt und frisst, können Sie in unserem virtuellen Tauchgang entdecken.