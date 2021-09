Hochschulen vor Semesterbeginn – Uni Zürich zahlt den Studierenden die Coronatests bis 30. Oktober Nach anderthalb Jahren wieder voller Präsenzunterricht, aber Zertifikatspflicht: Die Zürcher Hochschulen handhaben die Pandemie unterschiedlich. Eine Übersicht. Pascal Unternährer

Eine gewisse Normalität kehrt zurück: Studierende an einer Uni-Vorlesung im Jahr 2004. Archivfoto: Martin Ruetschi (Keystone)

«Ich muss Sie informieren, dass ich Ihre Bedingungen für ein Weiterführen des Studiums nicht akzeptiere.» Dies schrieb eine Studentin der Pädagogischen Hochschule Zürich (PHZH) an die Hochschulleitung, nachdem diese am vergangenen Samstag in einem Rundmail über die Details der Zertifikatspflicht informiert hatte.

In der Info hatte Prorektorin Silja Rüedi geschrieben, dass die PHZH zum Präsenzbetrieb mit voller Belegung der Räume am Campus beim Zürcher HB zurückkehrt. «Reale Begegnungen zwischen Menschen sind gerade in Ihrer Ausbildung wichtig.» In den Lehrveranstaltungen gilt keine Maskenpflicht mehr, ausserhalb schon. Die Hochschule bezahlt die Covid-Tests bis am 15. Oktober, also noch zwei Wochen nach Einführung der Kostenpflicht für die Schnelltests. Wer bis dann nicht geimpft oder genesen ist, muss die Kosten selber tragen. So lautete die Info damals.