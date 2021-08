Gewinnen Sie Konzerttickets – Unique Moments Festival Patent Ochsner, Hecht, Lo & Leduc, Seven, Dabu Fantastic

Unique Moments im Innenhof des Landesmuseum Zürich ZVG

Unique Moments, das Boutique-Festival mitten in Zürich – Nach einer langen Pause kehren die Schweizer Top Acts Patent Ochsner, Hecht, Lo & Leduc, Seven und Dabu Fantastic endlich zurück auf die Konzertbühne und vor Publikum.

Zwischen dem 17. September und 2. Oktober 2021 verwandelt sich der Innenhof des Landesmuseums Zürich wieder in eine der schönsten Bühnen der Schweiz. Rund 1800 Besucherinnen und Besucher – ein Setup aus Sitz- und Stehplätzen – werden pro Abend zu einem «Unique Moment» erwartet.

Das Landesmuseum bietet mit dem eindrucksvollen Altbau und der modernen Erweiterung eine einzigartige Kulisse für stimmungsvolle Konzertabende.

Die SonntagsZeitung verlost je 5 x 2 gedeckte Sitzplätze in der 1. Kategorie für alle acht Konzertabende:

Fr, 17.9.21: Patent Ochsner

Sa, 18.9.21: Patent Ochsner

Di, 21.9.21: Patent Ochsner

Mi, 22.9.21: Patent Ochsner

Do, 23.9.21: Seven/Dabu Fantastic

Sa, 25.9.21: Lo & Leduc

Fr, 1.10.21: Hecht

Sa, 2.10.21: Hecht

So nehmen Sie teil:

Per Telefon oder SMS (CHF 1.50/SMS oder Anruf)

Rufen Sie an (siehe untenstehende Telefonnummern) und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit oder senden Sie eine SMS an die Nr. 3113 mit untenstehendem Code, Ihrem Namen und Ihrer Adresse.

17.9.21, Patent Ochsner: Tel. 0901 500 071, SMS-Code: SZ1

18.9.21, Patent Ochsner: Tel. 0901 500 072, SMS-Code: SZ2

21.9.21, Patent Ochsner: Tel. 0901 500 073, SMS-Code: SZ3

22.9.21, Patent Ochsner: Tel. 0901 500 074, SMS-Code: SZ4

23.9.21, Seven/Dabu Fantastic: Tel. 0901 500 075, SMS-Code: SZ5

25.9.21, Lo & Leduc: Tel. 0901 500 076, SMS-Code: SZ6

1.10.21, Hecht: Tel. 0901 500 077, SMS-Code: SZ7

2.10.21, Hecht: Tel. 0901 500 078, SMS-Code: SZ8

Per Internet: www.share-solution.ch/sz/leserangebot

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 18. August 2021

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-tamedia