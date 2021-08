Notfallpraxis im Circle – Unispital schliesst Permanence am Flughafen Wegen mangelnder Nachfrage stellt das Universitätsspital Zürich Ende September den Betrieb der Walk-in-Praxis ein. Susanne Anderegg

Weit weg vom Bus-Terminal und noch weiter weg vom Flughafenbahnhof: Der Standort des Unispitals im Circle. Foto: Andrea Zahler

Die Permanence im Circle startete schon mit eingeschränkten Öffnungszeiten, sie war von Anfang an nur tagsüber geöffnet. Als das Universitätsspital Zürich letzten Oktober seinen Aussenstandort in Betrieb nahm, befand sich die Schweiz mitten in der Pandemie, welche den Flughafen besonders hart traf. Dort lief nichts mehr. Die Angestellten blieben mehrheitlich zu Hause, die Passanten ebenso. In die Walk-in-Praxis kamen nur wenige Patientinnen und Patienten.

Am 1. Juni reduzierte das Unispital deshalb die Öffnungszeiten. Statt täglich von 8–19 Uhr ist die Praxis seither nur noch werktags von 8–17 Uhr und am Samstag von 8–14 Uhr geöffnet. Doch auch dieses Angebot werde «nur spärlich in Anspruch genommen», schreibt das Unispital auf Anfrage. Dabei dürfte neben der Corona-Flaute auch der periphere Standort innerhalb des Circle eine Rolle spielen. Vom Bus- und Tramterminal bis zum Unispital sind es zu Fuss fünf bis zehn Minuten, vom Flughafenbahnhof sogar 10 bis 15 Minuten. Die Verkehrsanbindung, welche die Spitalführung beim Bezug des Circle als «perfekt» bezeichnete, ist dies nicht wirklich.