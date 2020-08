Freitagabend, wieder eine Woche vorbei. Man weiss nicht recht, soll man sich aufs Wochenende freuen? Oder melancholisch werden, weil die Zeit so schnell vergeht? Bald ist Weihnachten, dabei hat der Sommer gar nicht richtig angefangen.

Eine Unruhe liegt in der Luft, das ist immer so, wenn die Ferien vorbei sind. Die einen sind voller Pläne, die anderen fürchten den Winter. Corona verstärkt die Unruhe. Wer es sich einrichten kann, geht weg, junge Leute, sie haben sich eine Wohnung organisiert, in Paris, Wien, Rom, Berlin, für ein paar Monate, solange das Geld reicht. Jetzt ist der richtige Moment, die grossen Städte sind zurzeit halb leer.