Die Grundlage für den Algorithmus zur Verortung bilden Daten aus dem Dialektprojekt «Swiss German Dialects Across Time and Space» (kurz SDATS) an der Universität Bern. Dieses Forschungsprojekt untersucht den Sprachwandel in der deutschsprachigen Schweiz. Hierzu wurden zwischen 2020 und 2021 insgesamt 1000 Personen aus 125 Ortschaften befragt.

Die Teilnehmenden mussten dabei einige Kriterien erfüllen, um als Sprecherinnen und Sprecher für ihren lokalen Ortsdialekt infrage zu kommen. Beispielsweise mussten sie grösstenteils an diesem Ort gewohnt haben, und mindestens ein Elternteil sollte aus der gleichen Dialektregion stammen.

In rund dreistündigen Interviews zeigten die Forschenden diesen Personen Bilder oder legten ihnen Sätze zur Übersetzung aus dem Hochdeutschen vor, um den Wortschatz, die Aussprache und die Grammatik der Dialekte zu erfassen.

Der Algorithmus gleicht für die hier publizierte Visualisierung die Antworten mit denen der befragten 1000 Personen im SDATS-Korpus ab und zeigt, mit welchen Teilnehmenden die grösste Übereinstimmung einhergeht. Je dunkler die Einfärbung einer Ortschaft, desto höher ist die Übereinstimmung mit den befragten Personen aus diesem Ort. Zur Vereinfachung wird der Einfluss eines Ortes auf den Sprachgebrauch mit kreisförmigen Flächen dargestellt, in Wirklichkeit folgt der Sprachgebrauch jedoch anderen, weniger klaren Grenzen.

Projektleitung: Adrian Leemann. Datenaufbereitung und statistische Modellierung: Fabian Tomaschek. Datencodierung und -aufbereitung: Carina Steiner.