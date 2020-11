Corona im Unispital Zürich – «Unser Haus ist voll» Im Universitätsspital hat es kaum mehr freie Betten auf der Intensivstation. Trotzdem sind die Verantwortlichen vorsichtig optimistisch. Beat Metzler

Am Dienstag liegen 25-Covid-Patientinnen auf der Intensivstation des Universitätsspitals, 11 davon kommen nicht aus dem Kanton Zürich. Noch drei Covid-Betten sind frei, und ein Nicht-Covid-Bett. «Unser Haus ist voll»,kommentierte Spitaldirektor Gregor Zünd an einem Medienanlass am Dienstag.

Trotzdem habe das Unispital genügend Kapazitäten, sagte er. Das liege daran, dass man die übrigen, nicht notwendigen Operationen um 15 Prozent verringert habe. «Damit können wir mehr Pflegende für die Covid-Patienten einsetzen», sagte Zünd. Man werde bald noch mehr Platz schaffen auf der Intensivstation. Insgesamt sei die Situation relativ stabil.

Die Personalsituation gestaltet sich aber weiterhin anspruchsvoll. 97 Angestellte des Universitätsspitals haben Corona oder befinden sich in der Quarantäne. Das Unispital ist weiterhin daran, zusätzliche Pflegende zu rekrutieren, sagt Dagmar Keller Lang, die Direktorin Institut für Notfallmedizin.

Das Unispital hat schon mehr als doppelt so viele Corona-Patienten auf der Intensivstation gehabt wie in der ersten Welle, sagt Peter Steiger, der stellvertretende Leiter Institut für Intensivmedizin. Momentan würden die Patienten wieder älter, wodurch die Mortalität steige. Über 60 Prozent der Intensivstationpatienten sind über 60 Jahre alt.

Gregor Zünd rief die Zürcherinnen und Zürcher auf, bei Notfällen und gesundheitlichen Probleme das Spital zu aufzusuchen. «Zögern Sie nicht. Bei uns stecken Sie sich nicht an.» Dagmar Keller Lang bestätigte, dass es im Notfall noch keine Ansteckungen gegeben habe. «Wir sind eine Sicherheitshochburg.»

Am Montag lagen 400 Coronapatientinnen und -Patienten in allen Zürcher Spitälern. Das sind 29 Personen mehr als am Freitag und eine neue Rekordzahl. 68 der Hospitalisierten sind in Intensivpflege (–2), 44 müssen beatmet werden (–3).