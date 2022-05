Gewinnen Sie Tickets – Unser Planet Das monumentale Bild- und Konzert-Epos zum ersten Mal in der Schweiz!

Unser Planet ZVG

Die mit dem Emmy-Award® ausgezeichnete Netflix-Serie wird für das Publikum aussergewöhnlich und neuartig in Szene gesetzt. Die Konzerte werden damit zu einem multimedialen Live-Erlebnis. Bei ihrer zweistündigen Entdeckungsreise erleben die

Zuschauer die visuell beeindruckendsten Highlights der Dokumentations-Reihe. Auf einer riesigen Leinwand wird die Bildgewalt des Naturschauspiels von «Unser Planet» in einem noch nie dagewesenen Ausmass präsentiert, so dass das Publikum vollständig in die Wunder der Tierwelt und ihrer Lebensräume eintauchen kann.

Verknüpft wird diese aussergewöhnliche Präsentation mit opulenten Licht-Effekten, die synchron zum Filmmaterial eingesetzt werden und es den Besucher*Innen ermöglichen, die Bilder noch intensiver erleben zu können. Das alles begleitet von brandneuen Score-Arrangements, inszeniert durch ein grossartiges Symphonieorchester.

Entwickelt von den Produzenten der Serie (Silverback Films) und dem Oscar®-prämierten Komponisten Steven Price, wird «Unser Planet – Live in Concert» von niemand Geringerem als Sir David Attenborough, einem der renommiertesten britischen Tierfilmer und Naturforscher, als exklusiver Kommentator auf der Leinwand unterstützt. Die Emmy®-nominierte Komposition von Steven Price wurde für die epische zweistündige Aufführung eigens überarbeitet.



Die SonntagsZeitung verlost 22 x 2 Tickets in der 1. Kategorie für «Unser Planet» am 5. Oktober 2022, 19.30 Uhr im Hallenstadion Zürich.

So nehmen Sie teil

Per Telefon (CHF 1.50/Anruf)

Rufen Sie an und teilen Sie uns Ihren Namen und Ihre Adresse mit:

Tel. 0901 500 071

Per SMS (CHF 1.50/SMS)

Senden Sie eine SMS mit dem Code SZ1

sowie Ihrem Namen und Ihrer Adresse an die Nr. 3113



Per Internet

https://www.share-solution.ch/sz/leserangebot1

Teilnahmeschluss: Mittwoch, 18. Mai 2022

Teilnahmebedingungen:

Mehrfachteilnahmen sind nicht zugelassen und werden vom Wettbewerb ausgeschlossen. Mit der Teilnahme erklären Sie sich mit den Bestimmungen unter www.share-solution.ch/teilnahmebedingungen-

tamedia einverstanden.