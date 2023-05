CS-Anleihen: Interview mit Thomas Werlen – «Wir verlieren diesen Fall nicht» Der Anwalt zieht gegen die Finma in die Schlacht. Er will für über tausend Klienten die Abschreibung der CS-Anleihen rückgängig machen und stützt sich dabei auf die Verfassung. Stefan Krähenbühl

Gibt sich mit den Argumenten der Finma nicht zufrieden: Anwalt Thomas Werlen will die CS-Anleihen wiederaufleben lassen. Bild: Yvon Baumann

Thomas Werlen ist gerne gut vorbereitet. Vor dem Anwalt stapelt sich eine ansehnliche Menge Dokumente, während er die Ereignisse rund um die CS-Übernahme durch UBS zerpflückt. Als Managing Partner der Kanzlei Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan hat Werlen beim Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen zwei Beschwerden gegen den Entscheid der Finma eingereicht, die AT1-Anleihen von Credit Suisse abzuschreiben – eine am 18. April, eine am 3. Mai. Die Verfahren stehen noch ganz am Anfang. Doch Werlen gibt sich bereits siegessicher.