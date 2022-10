Nehmen wir an: Ich sitze mit meinem Kind im Bus und es fragt sehr laut, sodass alle es hören: «Mama, warum hat die Frau so dunkle Haut?» Ich reagiere verlegen mit einem: «Pst, so was fragt man nicht.» Inwiefern ist das problematisch?

Kinder haben ein sehr gutes Gefühl für nonverbale Kommunikation. Wenn wir Kindern vermitteln «Pst, darüber spricht man nicht», suggerieren wir ihnen ein Problem. Kinder fragen sich dann: Warum ist das der Mama so unangenehm? Stimmt was nicht mit der Hautfarbe? Stimmt was nicht mit dieser Frau? Diese Fragen bleiben unbeantwortet, doch die angespannte Haltung, die wir als Erwachsene an den Tag legen, vermittelt Kindern ganz viel Wissen. Sie lernen: Es gibt Themen, die sind unangenehm. Themen, bei denen wir leise sein müssen und keine Fragen stellen dürfen.