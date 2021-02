Legendäre Zürcher Discos – Unsere erste Unterhaltungsfabrik Das Blackout am Flughafen, existent von 1969 bis 1996, war ein Pionier in Sachen Clubtechnik und Eventkultur – dennoch gingen vor allem die Halbcoolen hin. Thomas Wyss

Eine obskure Filmszene aus «Batman»? Nein, das unterirdische New Blackout mit dem unverkennbaren Emblem. Foto: PD

«Blackout Airport Zürich». So steht es in weisser Punktschrift auf der schwarzen Broschüre, es wirkt mondän – bis man beim Durchblättern auf Seite 3 unversehens in einer Bilderwelt landet, die den Chic der 1970er-Jahre ausbreitet. Mondän ist jetzt ganz weit weg, hier geben die Kumpels «Bieder», «Brav» und «Lässig» den Ton an.

So feierten die Grosseltern des heutigen Partyvolks: Der Chic und Style des Blackout II in den 1970er-Jahren. Foto: PD

Absender der Broschüre ist ein gewisser Jean-Louis Faucherre aus Locarno. Der höfliche Beibrief macht klar: Herr Faucherre, langjähriger Betriebsleiter des Blackout, hätte nichts dagegen einzuwenden, wenn der ehemalige Nightspot am Flughafen Kloten in unserer Serie über legendäre Zürcher Discos gewürdigt würde.