Kolumne von Michèle Roten - Unsere «Gärtli»-Mentalität

Wann wird es eigentlich auch in Zürich, abgesehen von Corona, okay sein, sich zu anderen an den Tisch zu setzen? Jedes Mal, wenn ich das mache oder auch nur frage, scheinen die Leute ein bisschen zu sterben.

Carl, 39, Übersetzer

Ihrer Frage entnehme ich zwei Dinge: Erstens, dass Sie sie vorausschauend und hoffnungsfroh stellen, weil momentan ist die Situation in Restaurants ja doch in den meisten Fällen noch eine andere. Wobei man an Anlässen mit Zertifikatspflicht durchaus schon wieder in schönster Hocken-wir-doch-alle-aufeinander-drauf-Manier unterwegs ist.