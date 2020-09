Aus den Kantonen kommt Kritik an den Labors. Diese seien mitschuldig, wenn Testresultate zu spät bei den Contact-Tracern eintreffen. Wo klemmt es?

An unserem Bearbeitungsrhythmus hat sich nichts geändert. In der Regel wird das Testresultat noch am gleichen Tag oder am Folgetag abgeliefert. Aber nicht immer ist dies innert 24 Stunden möglich. Die Labors sind mit rund 10’000 Tests pro Tag zurzeit gut ausgelastet.