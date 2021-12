Zürichs schönste WCs – Unsere liebsten stillen Örtchen Diese Toiletten in Zürcher Bars, Restaurants und Clubs bleiben in Erinnerung. Hanna Fröhlich Moira Jurt

Die Toilette im Volkshaus lädt zum Verweilen ein. Foto: Hanna Fröhlich

Durchschnittlich verbringt ein Mensch drei Jahre seines Lebens auf der Toilette. Oft ist der Toilettengang eine Belastung im Alltag, etwas, was eben noch gemacht werden muss. Manchmal dient die WC-Kabine aber als Ruheort, wo man kurz allein sein kann – im Ausgang zum Beispiel. Wir stellen sechs Zürcher Toiletten vor, die auf irgendeine Art in Erinnerung blieben.

El Lokal

Eine Zeitreise mit alten Magazinen. Foto: Moira Jurt

Das Konzept des El Lokal, üppig dekoriert und retro, zieht sich bis aufs Klo weiter. Der Eingangsbereich erinnert eher an ein Turnhallen-WC, doch in der Kabine angekommen, taucht man sofort in die Welt der Musik- und der Popkultur ein. Eine bunte Collage aus alten Magazinen mit Sophia Loren, Pin-up-Girls und Elvis ziert die Wände.