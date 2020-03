Inspiration für das Heimkino – Unsere Streaming-Tipps der Woche Jeanne d’Arc, tanzende Teenager und ein Filou aus Zürich: Diese Helden gibts bei den Streaming-Services aktuell zu entdecken. Filmredaktion

«Jeanne»: Jeanne d’Arc handelt in Gottes Auftrag.

Jeanne

Historienfilm von Bruno Dumont, F 2019; 138 min.

Nach dem wilden Filmmusical «Jeannette» beschäftigt sich der Franzose Bruno Dumont weiter mit der Geschichte von Jeanne d’Arc. «Jeanne» ist eine Art Sequel im gereiften Stadium, die Laiendarsteller mit den interessanten Gesichtern sind wieder mit dabei. Zu Beginn geht es um den Diskurs des Krieges; der zweite Teil widmet sich ausgedehnt der komplexen theologischen Argumentation während der Inquisition vor dem Kirchengericht, mit vielen Originalaussagen.

Zugrunde liegt dem Film ein Stück von Charles Péguy, die Musik stammt von Christophe, und insgesamt ist das ein zeitgemässes Porträt von Inspiration und intelligentem jugendlichem Trotz angesichts der Unterdrückung. Dank der hochauflösenden Fotografie von David Chambille kann man auch gleich überprüfen, was der Smart-TV hergibt, dorthin wurde der Kinofilm wegen des Coronavirus nämlich kurzerhand verschoben. (blu)

Outside the Box

About Endlessness

Tragikomödie von Roy Andersson, S/D/No/F 2019; 78 min.

Leichenblasse Figuren, die mit sich und ihrem Schicksal hadern – das ist die Welt des schwedischen Regisseurs Roy Andersson. Mit statischer Kamera fängt er in seinem jüngsten Werk einen Ehekrach an der Fischtheke, einen Priester in der Glaubenskrise oder ein über dem kriegszerbombten Köln schwebendes Liebespaar ein.

Mit fröhlichen Menschen hat Andersson sonst ja nicht viel am Hut. Aber in dieser Abfolge von Tableaus hat der preisgekrönte Schwede auch mal Platz für tanzende Teenager. Ein kleiner Hoffnungsschimmer in einer aschgrauen Welt, die unter den Folgen des Zweiten Weltkriegs zu ächzen scheint. Allerdings waren Anderssons Werke auch schon verstörender. (zas)

Filou

Komödie von Samir, CH 1988; 91 min.

Der Filmemacher Samir war einer der Initianten des Kulturhauses Kosmos – bevor er aus dem Verwaltungsrat geworfen und gekündigt wurde – und gehört damit zu den Mitgestaltern des gegenwärtigen Kreises 4. 1988 setzte er dem Stadtteil mit «Filou» ein Denkmal: Der Film handelt vom Lebenskünstler Max (Werner Haltinner) – sein verstorbener Vater war ein Schweizer, seine Mutter ist Italienerin. Max klaut Velos, kommt einem Dirnenmörder auf die Spur und gerät in eine Agentenverschwörung. Dazwischen hängt er in der Longstreet Bar ab.

«Filou» ist Kurt Früh gewidmet, und der Film ist voller Anspielungen auf «Bäckerei Zürrer»: Ständig läuft der Klassiker irgendwo im Fernsehen, und mehrere Szenen zitieren ihn. Samir spielt ein schräges Spiel mit der Filmgeschichte. Wichtig werden aber auch die – letztlich erfolglosen – Proteste gegen den Abriss des Apollo Cinerama beim Stauffacher. (ggs)

