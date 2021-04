Klassisches vom Kreis-4-Klassiker – Unsere «Studibeiz» kanns noch immer Im Hermanseck diskutierten wir einst über Minnegesänge und Stummfilmdiven. Eine Zufallsbegegnung führt nun ebenda zu einem köstlichen Take-away-Znacht. Thomas Wyss

Kulinarisches Stillleben in Zeiten einer Pandemie: Take-away-Suppen am heimischen Esstisch. Fotos: Thomas Wyss

Neugierig pirsche ich durch die Regale der Migros Limmatplatz, wo ich sonst wohnortsbedingt kaum einkaufe, und plötzlich: «Thomas, ciao! Bisch zwäg?»

Es klingt so vertraut, als wären der Frager und ich vorige Woche zusammen in Sansibar am Pool gelegen. Tatsächlich aber haben wir uns letztmals vor geschätzt einem Vierteljahrhundert an einer Studi-WG-Party gesehen, ich war da der DJ nach ihm.

Er erinnert sich gar noch an meinen ersten Song jenes Abends («Black Baby» von Kruder & Dorfmeister; verblüffend stilsicher, wie ich aus heutiger Sicht finde). Ich indes weiss nur noch, dass sein Vorname mit N. (oder wars mit M?) anfing – die Peinlichkeit überspiele ich mit einem übertrieben freudigen «Hey, cool, dich wieder mal z gseeh!»