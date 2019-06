Unsere Tipps für diesen Sommer

Der Sommer in den Bergen ist die perfekte Gelegenheit, atemberaubende Landschaften zu entdecken und in einer unberührten Natur neue Kraft zu tanken. Die Walliser Ferienorte Nendaz und Veysonnaz liegen im Herzen der vier Vallées und bieten unzählige Möglichkeiten zum Wandern oder Mountainbiken. Liebhaber weitläufiger Gebiete haben von Ende Juni bis Oktober die Möglichkeit, einen „OpenAir Pass“ für drei bis sechs Tage zu erhalten, der einen Zugang zum gesamten Gebiet zu sehr attraktiven Preisen ermöglicht (Erwachsene ab 69 Franken, Jugendliche ab 59 Franken, Kinder ab 35 Franken). Die Tage müssen nicht aufeinanderfolgend gewählt werden. Der Pass kann über die Websites der Ferienorte oder direkt vor Ort bezogen werden. Zudem profitieren Sie von Rabatten auf verschiedene Aktivitäten im Tal und in den Bergen.

Für einen Gourmet-Ausflug (Hochgebirgsrestaurants heissen Sie den ganzen Sommer über willkommen) oder für eine anspruchsvollere Wanderung stehen Ihnen viele Routen zur Verfügung, die sowohl für den Sonntagswanderer, als auch für den erfahrenen Sportler geeignet sind. Besuchen Sie zum Beispiel nach einer Höhenwanderung entlang spektakulärer Wasserwege den majestätischen Staudamm Cleuson oder den Lac du Grand Désert. Mit dem Pauschalangebot können Sie die Einrichtungen (einschliesslich einer Seilbahn) nutzen, die Sie zum Mont-Fort (3.300 m) bringen, von dem aus Sie einen herrlichen Ausblick auf die umliegenden Gipfel haben. Vom 26. bis 28. Juli versammeln sich zum Alphornfestival 200 Alphornbläser in den Höhen von Nendaz. Ein Erlebnis, das man sich auf keinen Fall entgehen lassen sollte. Die traditionellen Feierlichkeiten werden von Glockenspielern, Jodlern und Fahnenschwingern begleitet.

Ein viertägiges Erlebnis inmitten der Natur

Sie wandern gerne und wollen die Natur im Wallis an vier aufeinanderfolgenden Tagen erleben? Dann ist dieses All-Inclusive-Paket (Zugang zum Parcours, Übernachtung, Verpflegung) genau das Richtige für Sie! Auf dieser Tour durch das Val de Nendaz können Sie unverfälschte Ausblicke entlang der Wasserwege und Pfade geniessen. Sie übernachten in gemütlichen Hütten, gehen in Ihrem eigenen Tempo und können auf dem Weg eine Pause für einen kleinen Imbiss einlegen. Die tägliche Wanderzeit variiert zwischen 3,5 Stunden und 5 Stunden. Diese Tour, von Juli bis August, eignet sich für den durchschnittlichen Wanderer mit ein wenig Training. Sie ist sehr angenehm und gut ausgeschildert, weshalb sie sich auch hervorragend für Familien eignet.

Unterhaltsame Aktivitäten in Veysonnaz

Bild: Veysonnaz Tourisme

Veysonnaz bietet Freizeitaktivitäten im Freien für jedes Alter. Diese werden von Montag bis Freitag vom 1. Juli bis 23. August von mehrsprachigen Animateuren begleitet. Die Aktivitäten sind an das Alter der Teilnehmer angepasst und können für einen halben Tag, einen Tag, eine Woche oder die ganze Saison gebucht werden. Mountainbike- oder Rollertouren, Ponyreiten oder Schatzsuchen sind nur einige Beispiele.