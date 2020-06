Zur Person Infos einblenden

Joseph Gordon-Levitt (39) wuchs in Los Angeles auf, mit sechs Jahren begann seine Schauspielkarriere. In der Serie «3rd Rock from the Sun» war er eins von vier Aliens, die sich als Erdenfamilie tarnen. Gordon-Levitt hatte Nebenrollen in «Inception» und «The Dark Knight Rises», in «Looper» spielte er einen zeitreisenden Auftragskiller, der seinem älteren Ich (Bruce Willis) begegnet, und in Oliver Stones «Snowden» verkörperte er den berühmten Whistleblower.