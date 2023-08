Grosse Emotionen bei Giger

Er sei dem Druck nicht gewachsen, breche unter dessen Last zusammen. Was musste sich Samuel Giger nicht alles anhören, als er nach dem Eidgenössischen 2019 auch vergangenes Jahr in Pratteln als Topfavorit scheiterte.

Zum Auftakt in Interlaken setzt der 25-Jährige mit seinem Sieg gegen Staudenmann ein wuchtiges Zeichen. Es ist für den Berner die erste Niederlage in dieser Saison – und für Giger ein optimaler Auftakt in das Fest. Das erklärt auch den für seine Verhältnisse ausgelassenen Jubel.