Die Karte – Nackt in der Stadt – Unten ohne auf dem Podest Eine Karte sagt mehr als 1000 Worte. Diese zeigt, wo sich die nackten Männer in der Stadt Zürich befinden. Stefan Busz

Auch Skulpturen haben ihre FKK-Fraktion. 20 Statuen von Männern, die ungeniert ihre Blösse vorführen, umfasst unsere Liste - ein paar werden uns vielleicht entgangen sein. Sicher ist: Sie sind in der Unterzahl. Allein 55 nackte Frauen in Stein oder Bronze hat die Künstlerin Ursina Vogt in Zürich gezählt. Sie hat ihnen, die oft namenlos sind, mit einer kleinen Aktion eine Identität geben wollen. Denn oft heissen sie: Die Sitzende. Das Erwachen. Liegende.

Eisenbahnkönig Alfred Escher vor dem Hauptbahnhof ist nicht nackt. Wie auch nicht Obererzieher Pestalozzi. Oder Bürgermeister Hans Waldmann. Sie haben hier die Hosen an.

Sind die Hosen aber weg, stehen auch Männer ohne Nachnamen da. Sie werden Läufer genannt. Kugelwerfer. Wasserträger. Jüngling. Der Genesende (er ist übrigens einer meiner nackten Lieblingsmänner). Eventuell Franz. Das wäre auch noch ein Bruno gewesen. Aber auf der Suche nach diesem Bruno, stehend, musste unsere Art-Direktorin kapitulieren. Bei der Hofstrasse 1 stand kein Bruno. Er könnte sich ja mal melden, wo er ist.

Fehler gefunden?Jetzt melden.